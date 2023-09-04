Холодную воду отключат в десятках домов в двух районах Самары 5 сентября

Воду планируют отключить с 10 часов 5 сентября до 6 часов 6 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 5 сентября 2023 года, жители части Октябрьского и Железнодорожного районов Самары останутся без холодной воды. Подачу ресурса ограничат на время проведения профилактических работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

- На улице Гагарина специалисты будут менять сразу несколько задвижек и пожарный гидрант. Технические условия участка таковы, что для проведения работ придется отключить ХВС в ближайших домах, - отметили ресурсники.

Так, с 10:00 5 сентября до 6:00 6 сентября 2023 года планируется отключить воду по следующим адресам: ул. Тухачевского, 80, 82, 84, 88, 90, 151, 157, 165, 171, 173, 183, 185, 201Б, 219, 222, 226, 224; ул. Киевская, 13, 15, 15А, 15Б; пр. Карла Маркса, 49, 55, 59, 59А, 122-134, 163; ул. Дачная, 10А, 10Бк1; ул. Лунная, 2-14, Городское кладбище.

Также придется посидеть без ХВС жильцам домов: ул. Пролетарская, 167-177; ул. Магнитогорская, 4-8; ул. Тверская, 200; ул. Гагарина, 1-9А, 2/3, 4-14; ул. Аксаковская, 167, 169, 169А, 171 и частного сектора: ул. Первая Белорецкая, 142-185; ул. Сакко и Ванцетти, 20-56; ул. Временная, 1-45; ул. 2-я Новая, 1, 2А-22; ул. Московская, 58-91.

Самарцам, которые попали в зону отключения, советуют заранее запастись водой. Кроме того, будет организован подвоз питьевой воды бойлерами. Адреса их установки можно будет уточнить в диспетчерской ресурсной компании по телефонам: 334-75-12 и 207-87-87.

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