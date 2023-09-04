В Самаре состоится пресс-конференция Никиты Михалкова с региональными СМИ

Никита Михалков пообщается с журналистами, ответит на вопросы и поделится размышлениями о современном кино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре в пятницу, 8 сентября 2023 года, пройдет пресс-конференция режиссера, актёра, сценариста и продюсера, художественного руководителя Центра театра и кино Никиты Михалкова. Она состоится на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1). Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

В рамках пресс-конференции Никита Михалков пообщается с журналистами, ответит на вопросы и поделится своими размышлениями на тему современного кино и не только. Мероприятие пройдет перед творческим вечером «Территория моей любви». Он состоится в рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» в этот же день на сцене драмтеатра.

На творческом вечере известный режиссер расскажет об этапах развития художественного мировоззрения, о людях, сопровождающих его на этом пути. Яркие эпизоды жизни Никиты Михалкова, истории, происходившие с его коллегами, откроют гостям мероприятия увлекательные миры театра и кино.

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