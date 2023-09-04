В Тольятти житель соседней республики сбил 26-летнего мотоциклиста

В результате происшествия пострадала водитель байка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 3 сентября 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с пострадавшим. Мотоциклиста на Motoland XL 250-E сбил житель одной из соседних республик на вазовской легковушке, неосторожно поворачивающий на перекрестке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 18:10. 22-летний водитель на ВАЗ-211440 с номера Ульяновской области решил повернуть на нерегулируемом перекресте улиц Ленина и Чапаева. Однако при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и сбил 26-летнего водителя на Motoland XL 250-E. Оказалось, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате происшествия пострадала водитель байка. Его доставили в больницу, назначили амбулаторное лечение и отпустили домой. Сотрудники ДПС задокументировали правонарушения обоих участников аварии. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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