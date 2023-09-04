«Том Сойер Фест» организует в Самаре мастер-класс по столярному делу

Гости мастер-класса смогут пройти обучение и поработать в столярной мастерской. / Фото: «Том Сойер Фест»

В Самаре организаторы фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» устроят для всех желающих мастер-класс по столярному делу «Мастер деревянных окон». Гости мероприятия смогут пройти обучение и поработать в столярной мастерской с профессиональным оборудованием и инструментами в центре сотворчества «Живой» (ул. Ерошевского, 5).

Участников мастер-класса научат работать с деревом и пользоваться деревообрабатывающими станками. Также они научатся обращаться с шиповым соединением и изготавливать окна. Организаторы разделят поток желающих на две группы, чтобы все смогли выбрать удобное для себя расписание. Занятия пройдут 8, 9, 11, 13, 20, 23 сентября.

Кроме того, организаторы приготовили специальный бонус. Участники обучения смогут посетить экскурсию по дому Кожевникова, которую проведет «Том Сойер Фест». Количество мест на мастер-классы ограничено, необходимо заранее зарегистрироваться.

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