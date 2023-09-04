В Самаре перенесли сроки ввода бассейна около ПГУТИ

Строителям пришлось поменять сваи для забивки в основание фундамента / Фото: hinshtein.ru

В Самаре пришлось перенести сроки ввода бассейна, который строят возле ПГУТИ. Спортобъект планировалось открыть 1 сентября, однако работы затянулись. Причина — особенности участка, которые не учли в проекте. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

— Строители не могли забить сваи в основание фундамента, потому что внутри было огромное количество бетона и битума. В проекте этого не учли, — прокомментировал парламентарий.

Сейчас проблем нет. Подрядчик использует другие сваи. Они более тяжелые. Сроки ввода плавательного бассейна в эксплуатацию пришлось сдвинуть. Запустить спортобъект теперь планируется к концу этого учебного года.

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