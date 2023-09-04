Третьяковка в Самаре 9 сентября проведет первую архитектурную прогулку

Участники прогулки смогут узнать о главных конструктивистских объектах города. / Фото: Третьяковка в Самаре

Самарская художница, сотрудница отдела спецпроектов Третьяковки в областной столице Мария Армэн проведет 9 сентября 2023 года первую архитектурную прогулку. В этот раз маршрут пройдет от общежития ОГПУ до Клуба швейников «Рассвет». Об том сообщили представители галереи.

Все желающие смогут узнать о главных конструктивистских объектах Ленинградской и Некрасовской улиц. В процессе прогулки участникам предложат «поиграть в пленэр» – создать коллективные скетчи и раскрыть свои творческие возможности через игровые арт-техники. От гостей мероприятия никаких специальных художественных навыков для участия не требуется. Все материалы предоставляются.

Старт от Клуба Третьяковки в Самаре (ул. Фрунзе 102б). Количество участников ограничено, поэтому всем желающим обязательно нужно заранее зарегистрироваться.

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