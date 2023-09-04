В Самаре при закупке мониторов для больницы Середавина похитили 16 млн рублей

Правоохранители устанавливают людей, причастных преступлению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Минздрава и подведомственных ему учреждений. Их подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных больнице имени В.Д. Середавина на закупку оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

- Установлено, что июле 2021 года один из руководителей больницы заключил госконтракты без проведения конкурентных процедур с представителями двух компаний на поставку и ввод 50 мониторов пациента. Общая стоимость превысила 34 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что цена оборудования оказалась в два раза выше средней рыночной стоимости. Таким образом, подозреваемые присвоили более 16 млн рублей.

Весной 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас стражи порядка устанавливают всех тех, кто причастен к этому преступлению. Насколько известно, 1 сентября Железнодорожный районный суд продлил одному из подозреваемых срок ареста. Он будет находиться под стражей до 11 октября 2023 года.

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