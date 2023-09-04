В Самаре из-за упавшего дерева встали троллейбусы на пр. Кирова

Упавшее дерево спровоцировало пробку на пр. Кирова / Фото: samara.dtp.official

Вечером в понедельник, 4 сентября 2023 года, на проспекте Кирова в Самаре встали троллейбусы. Движение «рогатых» остановило дерево, которое рухнуло на контактную сеть. Очевидцы поделились в соцсетях фото с места происшествия.

- Внимание! Задержка движения троллейбусов: упало дерево на контактную сеть на проспекте Кирова в направлении улицы Черемшанской. Это случилось в районе остановки «Кинотеатр «Огонек», - сообщили в департаменте транспорта Самары.

По словам очевидцев, дерево упало прямо на дорогу. Оно повисло на проводах и частично перекрыло проезд. Из-за этого на проспекте Кирова образовалась внушительная пробка. Движение встало от кольца на пересечении с улицей Стара-Загора.

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