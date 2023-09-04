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НовостиОбщество4 сентября 2023 15:34

В Самаре рассказали о хищении средств при закупке мониторов для больницы

В Самаре стало известно об афере при закупке оборудования для больницы Середавина
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, что один из руководителей больницы имени В.Д. Середавина заключил контракты без проведения необходимых процедур. Возбуждено уголовное дело.

Согласно данным ФСБ, бюджетные средства выделили больнице на закупку оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Неустановленные сотрудники министерства здравоохранения подозреваются в хищении бюджетных средств. Учреждению должны были поставить 50 мониторов пациента, общая стоимость которых превысила 34 млн рублей.

Сотрудники ведомства выяснили, что цена оборудования оказалась в два раза выше средней рыночной стоимости. Подозреваемые присвоили более 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.