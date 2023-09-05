Самарцам напомнили о важности вакцинации в осенний период

Самарцам рекомендуют пройти вакцинацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям напомнили о важности вакцинации в период изменения погоды. Самарцам рекомендуют защитить свой организм в ближайшее время.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, осень – это время испытаний для иммунной системы. Дети возвращаются в школы и детские сады, световой день сокращается, а погода начинает меняться. В этот период особенно важно обезопасить себя от возможных заболеваний. Каждый год с диагнозом ОРВИ госпитализируют до 2 тысяч маленьких пациентов.

Чтобы избежать осложнений, самарцам рекомендуют сделать основные прививки, необходимые для защиты от инфекционных заболеваний. В ближайшие дни в регионе стартует прививочная кампания против гриппа. Горожане смогут посетить поликлинику вместе с ребенком и защитить каждого члена семьи от простуды.