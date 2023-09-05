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НовостиОбщество5 сентября 2023 3:41

В Самаре проведут литературный фестиваль имени Михаила Анищенко

Мероприятие пройдет 7 сентября 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В Самаре пройдет литфест

В Самаре пройдет литфест

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской областной научной библиотеке пройдет открытие Всероссийского литературного фестиваля. Мероприятие состоится 7 сентября 2023 года.

Согласно данным Самарской областной организации молодых литераторов, с 7 по 10 сентября жители 30 городов отправятся в село Зольное, где пройдут мастер-классы, лекции и поэтические вечера. Помимо этого, молодые писатели смогут получить компетентную оценку своего творчества. Участники фестиваля пройдут специальный обучающий курс по написанию и реализации грантов в сфере культуры.

10 сентября фестиваля переместиться в Струковский парк областной столицы. Участников ждет литературный турнир и концерты по стихотворениям Михаила Анищенко с участием коллектива «ВолгаФолкБэнд». Все подробности указаны на официальном сайте.