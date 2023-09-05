В Самаре прошло открытие 83-го концертного сезона филармонии

В заключении концертного вечера артисты исполнили «Карнавальный вальс» Сулеймана Юдакова. Фото: минкульт региона

Во вторник, 29 августа, в концертном зале Самарской филармонии прошел гала-концерт ведущих солистов Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. Так, 83-й концертный сезон в филармонии можно считать открытым.

— Малика Норматова, Феруза Юсупова, Дамир Рахмонов и Носыр Юсупов привнесли новые краски в живую классику. Участники концерта наслаждались стоячими овациями и криками «Браво», — рассказали в минкульте Самарской области.

На сцене также выступил академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением маэстро Дениса Власенко. Для слушателей звучали увертюры и арии из опер зарубежных и русских композиторов, неаполитанские песни, а также сарсуэлы и узбекский репертуар.

В заключении концертного вечера артисты исполнили «Карнавальный вальс» Сулеймана Юдакова. Напомним, за лето реконструировали планшет сцены Самарской филармонии. Отмечается, что это благоприятно отразилось на качестве звука.

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