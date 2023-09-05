В Самарской области задержали подозреваемых, находящихся в федеральном розыске

Полицейские задержали подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции провели патрулирование в переулке Лодочной. Во время работы правоохранители заметили женщину, внешне схожую с преступницей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ППСП задержали подозреваемую и установили личность. Жительница Сызрани обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища и находится в федеральном розыске. Она должна была находится под стражей, но уклонилась от участия в судебных заседаниях.

На данный момент злоумышленницу помести в специальное помещение для задержанных. Помимо этого, сотрудники полиции задержали жителя Сыктывкара, скрывавшегося от закона, его обвиняют в имущественных преступлениях.