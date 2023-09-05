В Самаре пешеход скончался под колесами легковушки на улице Гагарина

Мужчина скончался на месте. Фото: ГУ МВД по региону

В Самаре ночью в понедельник, 4 сентября 2023 года, стало известно о смертельном ДТП. Пешеход скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в 23:02. 19-летняя девушка водитель за рулем автомобиля «Hyundai IX35» ехала по улице Гагарина со стороны улицы Энтузиастов. Напротив жилого дома девушка сбила 59-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения, пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Подробности уточняются.