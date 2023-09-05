Житель Самарской области украл из аптеки лекарства и продал их прохожему

В марте этого года мужчина три раза привлекался к административной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области фармацевт городской аптеки сообщила в МО МВД «Похвистневский» о краже лекарственных средств. Подозрительный мужчина рассматривал препараты, схватил несколько и торопливо покинул аптеку.

— Согласно документам причиненный ущерб превысил 2,4 тысячи рублей. Участковые предположили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественные преступления житель Похвистнево и задержали его, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Безработный 44-летний мужчина признался, что похитил лекарства и продал их прохожему за 900 рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. По данным полицейских, в марте этого года мужчина три раза привлекался к административной ответственности.

В настоящее время в отношении жителя Похвистнево возбуждено пять уголовных дел за мелкое хищение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать, совершал ли мужчина еще преступления.