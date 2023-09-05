Самарские полицейские поймали водителя с поддельным национальным удостоверением

Мужчина подвергнут административному аресту, решается вопрос о выдворении. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ночью 25 августа полицейские задержали водителя с поддельным национальным водительским удостоверением. Мужчина купил документ через интернет за пять тысяч рублей.

— На посту ДПС на Южном шоссе Самары был остановлен для проверки документов автомобиль Renault Logan. За рулем находился 31-летний гражданин одной из соседних республик, незаконно находящийся на территории РФ, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Его национальное водительское удостоверение сразу вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности. Экспертиза показала, что поддельный документ сделан репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу.

По данным полицейских, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Как оказалось, он купил удостоверение в интернете за пять тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. А за нарушение режима пребывания на территории России мужчина подвергнут административному аресту, решается вопрос о выдворении.

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