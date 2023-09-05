В Самарской области сотрудница банка поверила мошенникам и потеряла полмиллиона

Собеседник убедил женщину, что все безопасно и бесплатно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области 38-летняя местная жительница, которая работает экономистом в банке, перевела мошенникам более 2 миллионов рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником службы безопасности другого банка и предложил ей защитить денежные средства от мошенников, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Для этого требовалось на сотовый телефон приложение удаленного доступа. Собеседник убедил женщину, что все безопасно и бесплатно, а приложение когда-нибудь поможет ей сохранить сбережения. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку.

В результате она перешла по присланной ссылке и установила на телефон приложение, после чего с ее счета списалось 460 тысяч рублей. Жительница Новокуйбышевска обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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