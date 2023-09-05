В Самаре ФСБ рассказали об афере при закупке мониторов в больницу Середавина

Злоумышленники присвоили себе 16 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о хищении средств при закупке оборудования в больницу имени В.Д. Середавина. Злоумышленники не искали альтернативы при выборе мониторов.

Согласно данным ФСБ, уголовное дело возбудили в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения. Подозреваемые похитили бюджетные средства, которые выделялись на закупку оборудования. В больницу должны были поставить 50 мониторов пациентов, общая стоимость закупки превысила 34 млн рублей.

По информации ведомства, подозреваемые заключили государственные контракты без проведения конкурентных процедур и присвоили себе 16 млн рублей. Цена оборудования оказалась выше рыночной почти два раза. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.