В Самаре только 4 из 10 сотрудников уважают своего начальника

Самарцы рассказали, как относятся к руководству. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие горожане с уважением относятся к своему начальнику. Таких горожан в 7 раз больше, чем тех, кто испытывает ненависть к руководству.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областном центре 42% опрошенных горожан уважают свое начальства, 2% признались, что ненавидят своего руководителя. При этом, 15% респондентов испытывают симпатию к руководству, а 33% - равнодушны. Специалисты отмечают, что по всей стране 49% респондентов уважают своего руководителя, причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин.

Представители сильного пола чаще говорят о равнодушии по отношению к начальству – 31% против 23%.