Этнофестиваль «Наследие народов» пройдет в Самарской области 10 сентября

Прийти на мероприятие могут все желающие бесплатно. Фото: администрация Самары

В Самарской области 10 сентября пройдет этнофестиваль «Наследие народов» в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» в честь Дня дружбы народов. Об этом сообщили в городской администрации.

Для участников подготовили разнообразную программу с 12:00. Прийти на мероприятие могут все желающие бесплатно, вход свободный. На этнофестивале будут работать тематические площадки. В рамках «Молодежного этнодвижа» команды смогут сразиться в интеллектуальной игре «ВолгаЭтноВикторина».

На «Этноголосе» выступят самодеятельные молодежные коллективы и исполнители, на «Этнолектории» состоятся открытые уроки по национальным языкам. Также будут работать площадки «Артель», «Ярмарочные ряды», «Этнокухня», «Победа будет за нами», «Многонациональная губерния».

Узнать подробнее о мероприятии можно по телефонам: 8 (846) 995-02-71 , 997-12-27.

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