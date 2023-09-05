В Самаре жители пожаловались на коммунальную аварию на улице Олимпийской

Вода затапливает двор. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на коммунальную аварию на улице Олимпийской. Вода затопила участок рядом с домом.

Судя по опубликованным кадрам в социальным сетях и сообщению местных жителей, на участке прорвало магистраль. Канализационные воды стали затапливать двор. По словам очевидцев, горожане не могут воспользоваться горячей водой, также не включается газовая колонка из-за слабого напора воды.

Самарцы отмечают, что уже подали заявку на устранение проблемы, но результата не получили. Официальной информации о причине затопления и сроках устранения проблемы пока нет.