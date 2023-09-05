В Самарской области завершился турнир «Высший класс!»

Суперфинал турнира, в котором приняли участие 32 команды, прошел на площади Куйбышева 3 сентября / Фото: Единая Россия

В Самарской области завершились соревнования школьных родительских команд «Высший класс!». Суперфинал состоялся 3 сентября на площади имени В.В. Куйбышева. До него дошли 32 команды из разных городов и сел региона.

— Этот день все участники ждали с нетерпением. На площади Куйбышева встретились сильнейшие команды пап и мам, победители отборочных туров. Чтобы дойти до суперфинала, родители пять месяцев усердно тренировались, — рассказал идейный вдохновитель турнира, координатор партпроекта «Единой России» — «Детский спорт», депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Школьные родительские команды соревновались в трех видах спорта: футбол 5х5, баскетбол 3х3 и чир спорт. Победу в номинации «Футбол» одержала команда школы № 91 из Тольятти, в номинации «Баскетбол» - команда школы № 148 из Самары, а в номинации «Чир спорт» - команда школы № 122 областной столицы.

— Надеюсь, в следующем году будем встречать команды со всей России. Хотелось бы сказать спасибо родителям, которые вместе со своими детьми активно включились в соревнования. Вы приучаете детей к спорту, к честной борьбе, — отметила глава Самары, член регионального политсовета «Единой России» Елена Лапушкина.

Напомним, турнир «Высший класс!» проходит уже третий год подряд. В 2023-м проект по поручению губернатора Дмитрия Азарова получил региональный статус.

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