Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 7:13

Осужденный самарец вновь понесет ответственность за оскорбление судьи

В Самаре мужчина понесет наказание за оскорбление судьи
Алена ПРОВКИНА
Мужчина вновь понесет ответственность

Мужчина вновь понесет ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель предстал перед судом. Мужчина ранее был осужден за насильственные преступления.

По информации прокуратуры Самарской области, в областном центре проходило заседание суда, на котором оглашали решение судьи в отношении злоумышленника. Осужденный решил высказать свое мнение по поводу приговора с наказанием в виде 16 лет лишения свободы и публично оскорбил судью в зале судебного заседания.

Помимо ответственности за предыдущее преступление, в отношении мужчина возбудили еще одно уголовное дело. После вручения копии обвинительного заключения, дело направят в суд.