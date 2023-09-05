Осужденный самарец вновь понесет ответственность за оскорбление судьи

Мужчина вновь понесет ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель предстал перед судом. Мужчина ранее был осужден за насильственные преступления.

По информации прокуратуры Самарской области, в областном центре проходило заседание суда, на котором оглашали решение судьи в отношении злоумышленника. Осужденный решил высказать свое мнение по поводу приговора с наказанием в виде 16 лет лишения свободы и публично оскорбил судью в зале судебного заседания.

Помимо ответственности за предыдущее преступление, в отношении мужчина возбудили еще одно уголовное дело. После вручения копии обвинительного заключения, дело направят в суд.