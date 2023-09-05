В Самарской области собака напала на мать с сыном и укусила ребенка

Ребенку добиваются компенсации вреда от укуса собаки. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Волжском районе Самарской области 14 июня этого года вечером мать с ребенком возвращались домой, на них напала бродячая собака и укусила несовершеннолетнего. Прокуратура провела проверку по факту нападения собаки в п.г.т. Рощинский.

— Собака оказалось не чипированной бездомной. В регионе у органов местного самоуправления есть полномочия организовать мероприятия по обращению с животными без владельцев, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Поэтому районная прокуратура обратилась в Волжский районный суд с иском к администрации городского поселения Рощинский, в котором требует компенсировать причиненный ребенку моральный вред. В настоящий момент иск принят судом к производству.

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