В Самаре фонтан горячей воды поднялся на несколько метров над проспектом Кирова

Кипяток ошпаривает припаркованные автомобили. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами коммунальной неприятности. Фонтан горячей поднялся на несколько десятков метров на проспекте Кирова днем во вторник, 5 сентября 2023 года.

По информации собственных источников «КП-Самара», прорыв случился на проспекте Кирова, 322, около строительного гипермаркета «Максидом». Фонтан горячей воды ошпаривает припаркованные автомобили. Очевидцы сообщают, что вершина «гейзера» достигает 8 этажа.

Редакция «КП-Самара» обратилась за получением информации в ресурсоснабжающую организацию. Специалисты выясняют причины произошедшего.