В Самаре мать побила своего ребенка на улице после школы

Женщина била мальчика каким-то хлыстом по ногам прямо при однокласснице и мимо проходящих людях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале сентября жителей Самары потрясло, как на улице женщина встретила своего ребенка после школы и начала избивать. Видео происходящего очевидцы выложили в социальные сети.

— Она избила своего ребенка, потому что он забыл позвонить после школы. Кричала на всю улицу на Пугачевском тракте, 15, а ребенок плакал — поделились очевидцы.

Сначала женщина бьет мальчика каким-то хлыстом по ногам прямо при однокласснице и мимо проходящих людях, а потом снимает с сына рюкзак, и удары попадают на все тело ребенка. Ситуацию прокомментировали в полиции.

— Полицейские проводят проверку по инциденту, участников которого уже установили. Будут выяснены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.