В Самарской области лесные доходы в 2023 году выросли на 21%

Лесные доходы в 2023 году выросли на 21% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты отмечают рост лесных доходов в 2023 году. Они выросли на 21%.

По информации ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект», за шесть месяцев текущего года Самарская область направила в консолидированный бюджет более 41,6 млн рублей платежей за использование лесов. Регион показал самый большой прирост лесных доходов среди других субъектов ПФО.

Часть платежей за аренду лесных участков приходится на создание мест отдыха. Помимо этого, платежи в бюджет поступали и за счет аренды участков под разработку месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации линейных объектов и заготовки древесины.