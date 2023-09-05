В Самарской области выявили случаи коклюша

Коклюш проявляется в виде приступов спазматического кашля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили опасное острое инфекционное заболевание. Речь идет о коклюше. В регионе за год резко выросло количество заболевших. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона.

— В июле 2023 года было зафиксировано 17 случаев заболевания, в то время как в июле 2022 года заболевших не было совсем, — сообщает Самарастат.

Коклюш проявляется в виде приступов спазматического кашля. Как отмечают специалисты, заболевание чаще всего вызывает осложнения, связанные с присоединением вторичной инфекции. Так, могут проявиться заболевания дыхательной системы, например, бронхит или пневмония.

Заражение коклюшем происходит аэрозольным путем при тесном контакте с больным человеком.

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