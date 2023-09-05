В Самарской области мужчину обязали отдать бывшей жене ключи, диван и хлебопечку

Бывшая супруга получила дубликат ключей от квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области в дела бывших супругов вмешались судебные приставы. Мужчина не пускал свою бывшую жену в квартиру и не отдавал ей имущество.

По информации ГУФССП России по Самарской области, после развода суд обязал жителя обязали передать в собственность бывшей жене диван, стенку, письменный стол, стиральную машину, другие предметы мебели, и бытовую технику. Бывший супруг с решением суда не согласился и решил не впускать экс-жену в квартиру. Сотрудники службы возбудили два исполнительных производства.

Должника предупредили о возбуждении исполнительных производств. Судебные приставы пояснили мужчине, что неисполнение судебного решения влечет за собой ряд ограничений и наложение штрафа. Бывший супруг решил передать дубликат ключей и все имущество.