Самарцы пожаловались на большое количество бутылок во дворе на ул. Ново-Вокзальной

Горожане переживают за детей. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители поделились своими переживаниями в социальных сетях. Горожане пожаловались на большое количество пустых бутылок на детской площадке.

- Никто не убирает бутылки из-под алкоголя, они просто складируются на детской площадке, из-за чего ребята не могут поиграть во дворе, - отмечают пользователи в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что такая проблема настигла жильцом на улице Ново-Вокзальной, 167. В комментариях пользователи рекомендуют самостоятельно устранить проблему или найти тех, кто устраивает свалку на детской площадке и привлечь их к ответственности.