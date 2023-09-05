В Самарской области почти в два раза выросло число заболевших коронавирусом

Важно поддерживать чистоту рук, мыть их с мылом или использовать дезинфицирующее средство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 4 сентября 2023 года, в Самарской области за неделю резко увеличилось чисто случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении роспотребнадзора по региону.

— По итогам 35 недели в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4,7. Это на 46,9% выше, чем на прошлой 34 неделе, — говорится в сообщении.

А за сутки зарегистрировали 24 случая заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 0,8. Жителям региона напоминают, что стоит надевать маски при посещении мест с большим скоплением людей или рядом с больными.

Также важно поддерживать чистоту рук, мыть их с мылом или использовать дезинфицирующее средство. В пресс-службе отметили, что наиболее действенным средством профилактики COVID-19 является вакцинация.

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