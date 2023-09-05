Сбер принял участие в XXV Поволжской агропромышленной выставке под Самарой

Участниками агропромышленной выставки стали более 500 компаний и организаций АПК / Фото: vk.com/mcxsamregion

В минувшие выходные в Самарской области прошла юбилейная XXV Поволжская агропромышленная выставка. В ней приняли участие представители местного отделения Сбербанка. Эксперты рассказали участникам об открытии расчетно-кассового обслуживания, агростраховании и других финансовых инструментах для поддержки сельхозпроизводителей.

В этом году на выставку приехали более 500 компаний и организаций АПК из более чем 20 регионов России и дружественных стран. Они обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы и презентовали достижения аграрного сектора. Свои финансовые и нефинансовые инструменты и сервисы на мероприятии представил и Сбер.

- Мы традиционно принимаем участие в Поволжской агропромышленной выставке, поддерживая развитие сельского хозяйства в Самарской области. С начала 2023 года местное отделение банка выдало для клиентов АПК кредиты на общую сумму свыше 11,5 млрд рублей. Мы регулярно совершенствуем финансовые инструменты и предлагаем те, которые поддержат аграриев в текущих условиях и будут способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства в стране, - отметил управляющий самарским отделением банка Сергей Тютин.

Помимо выставочной экспозиции, финансовая организация приняла участие в деловой программе. Эксперты банка, представители власти и ведущие агропромышленники региона обсудили вопросы развития сельских территорий и строительства с ипотечными программами.

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