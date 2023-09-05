Самарцы смогут дистанционно устроиться в крупную телекоммуникационную компанию

Возможность удаленного трудоустройства появилась у жителей девяти регионов РФ / Фото: МТС

У жителей Самарской области и еще восьми регионов появился шанс удаленно устроиться в одну из крупных российских компаний. Специальную дистанционную программу трудоустройства для соискателей запускает МТС.

Инновационная система поможет соискателям пройти все этапы отбора и оформления на работу без посещения офиса компании. Программа интегрирована во внутренние HR-платформы экосистемы, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса.

Сейчас программа действует в Самаре, Москве, Нижнем Новгороде Владивостоке, Краснодаре, Ульяновске, Орле и Барнауле. В этих городах находятся центры клиентского сервиса, для которых особо актуален удаленный найм сотрудников. До конца года географию планируется расширить.

– Мы стремимся создать для своих сотрудников рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который также повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты. Сегодня мы рады предложить программу трудоустройства, которая дает возможность кандидатам из разных городов России присоединиться к нашей команде, – прокомментировала вице-президент по управлению персоналом компании Лариса Бодягина.

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