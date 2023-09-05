В Самарской области водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области произошла серьезная авария днем в понедельник, 4 сентября 2023 года. 10-летний мальчик оказался под колесами легковушки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, аварию зафиксировали в 12:10 в Автозаводском районе. Водитель легкового автомобиля «Kia» двигался по улице Тополиной. Во время движения возле жилого дома автолюбитель сбил 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу слева направо.

В результате столкновения, ребенок получил повреждения. Мальчика госпитализировали. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия