Самарцы устроили коммунальную аварию, смыв в унитаз тряпки и полотенца

Специалисты устранили проблему. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании продолжают рассказывать, с какими проблемами сталкиваются при работе на линиях водоотведения. Местные жители устроили серьезный засор.

По информации «РКС-Самара», сотрудники компании три дня устраняли засор в новом элитном районе на берегу Волги. В минувшие выходные специалисты обнаружили засор не только в колодце, но и на канализационной насосной станции. На месте работали несколько бригад и спецтехника. Сотрудники размывали и очищали колодцы, убирали из линии мусор, демонтировали насосы и чистили их вручную.

Причиной засора стали тряпки и полотенца, которые жители решили смыть в унитаз. Горожанам не рекомендуют твердый бытовой мусор.