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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:05

Новые белорусские трамваи вышли на маршрут в Самаре

Два новых вагона курсируют по маршруту 20к
Евгений ЕГОРОВ
Первые два новых белорусских трамвая вышли на маршрут в Самаре. Фото: администрация Самары

Первые два новых белорусских трамвая вышли на маршрут в Самаре. Фото: администрация Самары

Новые белорусские трамваи утром 5 сентября 2023 вышли на маршрут № 20к в Самаре. Они курсируют между улицей Фадеева и улицей Чапаевской в часы пик.

Пока в рейс выпущено только два вагона БКМ из трех, уже поступивших в Самару из столицы Белоруссии. Всего минский производитель должен передать на берега Волги 12 новых вагонов.

- Все 12 вагонов будут приписаны к Северному трамвайному депо и выйдут на маршрут № 20к, - сообщил «КП-Самара» директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Поставка всей заказанной партии трамваев ожидается в течение сентября 2023 года. Новые вагоны производства «Белкоммунмаш» - полностью низкопольные, оснащены кондиционерами и USB-разъемами для зарядки гаджетов.