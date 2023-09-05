В Самаре на Электрощите подняли самый высокий в Приволжье флаг России

Флаг размером 13 на 8,6 метров установили в честь 80-летия компании. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 5 сентября, в Самаре прошло торжественное поднятие Государственного флага РФ на самый высокий в ПФО флагшток, длина которого достигает 55,7 метров, у здания заводоуправления самарского «Электрощита». В церемонии поучаствовал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Флаг размером 13 на 8,6 метров установили в честь 80-летия компании. Глава региона отметил, что хоть его визит не был запланирован заранее, он посчитал важным поучаствовать в событии, символизм которому придает недавний выход компании из-под иностранного управления.

— Главный символ нашего государства объединяет и мобилизует всех россиян. Высоко поднятый флаг – это всегда символ победы. Победы по всем направлениям и фронтам я желаю коллективу Электрощит Самара, — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, компания является крупнейшим производителем электротехнического оборудования и входит в число системообразующих предприятий российской экономики. Она стабильно развивается и выполняет все показатели, намеченные планы по загрузке. В Электрощит Самара в ближайшие годы хотят провести модернизацию производства и начать выпуск новых электротехнических изделий и оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал