В Самаре пять земельных участков изымут из-за реконструкции ул. XXII Партсъезда

Власти решили снести некоторые объекты на реконструируемом участке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют реконструировать улицу XXII Партсъезда. Ради реализации проекта власти областной столицы планируют изъять пять земельных участков на участке от улицы Солнечной до проспекта Кирова.

Среди объектов есть как жилые, так и нежилые здания. Так, под муниципальные нужды уйдет участок, занятый многоэтажкой на улице Ново-Садовая, 305. В документации отмечены также здания, расположенные по адресам XXII Партсъезда, 201 и Московское шоссе, 228, строение 2. Оставшиеся объекты – это пункты автосервиса на Московском шоссе, 226.

Кроме того, власти приняли решение снести некоторые объекты на реконструируемом участке. Уничтожат оба нежилых здания, а также пункт автосервиса.

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