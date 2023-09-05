В Тольятти горожан переполошили упавшие в арке здания на ул. Юбилейной панели

Проезжающий под аркой грузовик задел панели на потолке и вырвал часть из них Фото: СОЦСЕТИ

Днем во вторник, 5 сентября 2023 года, на улице Юбилейной в Тольятти произошло ЧП. Люди услышали сильный грохот в районе дома № 31. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Насколько известно, все случилось у здания расчетно-кассового центра банка, которое расположено между прокуратурой и судом. Люди подумали, что был взрыв, поэтому все выбежали на улицу. Разрушения заметили только в арке здания. Там с потолка отвалились металлические панели. По данным собственных источников «КП-Самара», виноват проезжавший под аркой грузовик. Он оказался слишком высок и задел потолок.

Информации о пострадавших нет. На место выехали экстренные службы. Официальные комментарии по факту ЧП пока не поступали.