Свободные места в детских садах распределят в Самаре 8 сентября

Родителям порекомендовали проверить указанные в заявлении данные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 8 сентября, в Самаре пройдет очередное автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщили в городской администрации.

Родителям порекомендовали проверить указанные в заявлении данные на портале образовательных услуг. Если обнаружатся неточности или утратившие силу сведения, нужно обратиться в МФЦ.

Напомним, свободные места распределяют в автоматизированном порядке на основании разных критериев. К ним относятся наличие права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места, даты регистрации ребенка и его возраста.

Также учитываются направленность группы и желаемая дата зачисления. О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты МОО, а электронное заявление перейдет в статус «Направлен». После получения извещения о предоставленном месте в течение 10 рабочих дней необходимо письменно подтвердить свое согласие или несогласие.

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