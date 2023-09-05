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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:46

Самарец понесет уголовную ответственность за пьяное вождение

Житель Самары сел за руль в состоянии опьянения
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы задержали нарушителя

Инспекторы задержали нарушителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары местного жителя осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил нарушить закон.

По информации прокуратуры Самарской области, в начале июля текущего года горожанин выпил в кафе, а потом решил сесть за руль автомобиля. При остановке инспекторы предложили автолюбителя пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Водителя признали виновным.

Мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в свою законную силу.