В Самаре 28 сентября пройдет благотворительный вечер «Территория добра»

В проекте активно участвуют подростки из социально-реабилитационных центров. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В областной столице в четверг, 28 сентября 2023 года, состоится благотворительный вечер «Территория добра». На нем презентуют проект «Путевка в жизнь». Об этом сообщили представители регионального правительства.

Цель мероприятия – осветить перспективы наставничества для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации через социализацию с помощью значимых взрослых. Наставничество является актуальным направлением развития в регионе. В данном проекте активно участвуют подростки из социально-реабилитационных центров и взрослые, прошедшие специальную подготовку в «Территории Добра».

Сейчас в проекте участвуют уже 4 учреждения. В рамках проекта получилось сформировать 13 пар взрослый-подросток. Однако своих наставников ожидают 23 подростка, пока 79 кандидатов в наставники проходят подготовку в наставники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал