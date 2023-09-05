В Самаре пройдет пешеходная экскурсия по городским музеям 7 сентября 2023 года

В городе пройдет пешеходная экскурсия

В Самаре местные жители смогут стать участниками пешеходной экскурсии по городу. Мероприятие пройдет в четверг, 7 сентября 2023 года.

По информации МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова», самарцы смогут узнать, как жил город два века назад. В губернии открывались: Городской публичный и Полицейский музеи. Помимо этого, в областном центре произошло множество культурных мероприятий. На пешеходной экскурсии местные жители прогуляются по места, где более 100 лет назад находились музеи, а также смогут познакомиться с нереализованными проектами.

Место сбора группа: музей им. Э.А. Рязанова, 7 сентября в 18:00. Цена билета 350 рублей, обязательна предварительная запись.