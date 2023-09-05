В период с января по июнь 2023 года доходы самарцев выросли на 16,1 %

Доходы жителей Самары выросли на 16,1 % Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января по июнь 2023 года доходы жителей Самары выросли на 16,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь средняя заработная плата составляет 56 225 рублей. Такие данные содержатся в докладе Самарастата.

– Денежные расходы населения в первом полугодии 2023 года составили 682,7 миллиарда рублей и увеличились на 9,9 процента по сравнению с прошлым годом. За этот же период наблюдался прирост сбережений у населения. Он составил 27,5 миллиардов рублей, что в 2,1 раза больше, чем в январе-июне 2022 года, – поделились сотрудники аналитического ведомства.

Также, по данным Самарастата, оказалось, что больше всего получилось заработать у добытчиков полезных ископаемых и деятелей в финансовой и страховой сфере. В топ-3 самых высокооплачиваемых профессий также вошли работники в области информации и связи. Меньше всего в регионе получают работники гостиниц и предприятий общественного питания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал