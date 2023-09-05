Самарский врач назвал восемь «осенних» правил для здоровья кожи

Отдельное внимание стоит уделить полноценному и разнообразному питанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист-дерматовенеролог минздрава Самарской области Ильдар Шакуров рассказал, как заботиться о здоровье кожи и избежать заболеваний осенью. Врач дал жителям региона восемь «осенних» рекомендаций.

— Кожа осенью проходит адаптацию, чтобы функционировать в условиях холода, сниженного потоотделения и концентрации витамина D3 в крови, — отметил Ильдар Шакуров.

Для профилактики заболеваний кожи и поддержания ее в нормальном состоянии осенью рекомендуется, в первую очередь, соблюдать базовые гигиенические правила. Так, надо ежедневно очищать кожные покровы водой с применением специальных гигиенических средств.

Еще важно использовать дерматологические средства, которые восстанавливают водно-жировой барьер кожи для защиты от пересушивания. По словам врача, пересушивание может привести к воспалению и обострению хронических кожных заболеваний.

Отдельное внимание стоит уделить полноценному и разнообразному питанию. Правильный рацион должен включать все необходимые витамины, минералы, микроэлементы. А сбалансированный питательный и калорийный состав насытят клетки кожи полезными веществами и повысят ее устойчивость.

Также специалист советует исключить контакт с больными людьми и животными, умеренно загорать в первый месяц осени, поддерживать общее здоровье органов и систем, избегать стрессов и создавать условия для благоприятной нервно-психической сферы, проводить профилактику грибковых заболеваний стоп и ногтей.

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