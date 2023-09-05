В Самарской области к концу недели похолодает до +2 градусов

Тепло постепенно уходит из Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к концу недели изменится погода. В регион придет похолодание. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +2 градусов.

По данным Приволжского УГМС, холодать начнет в четверг, 7 сентября 2023 года. В этот день в Самарской области ожидается дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах +16…+21 градуса. В ночь на пятницу, 8 сентября, столбик термометра опустится до +5…+10 градусов. В дневные часы будет чуть теплее – до +13…+18 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

В ночь на субботу, 9 сентября, в губернии похолодает до +2…+7 градусов. Подует северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +13…+18 градусов. В воскресенье ожидается аналогичная погода.

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