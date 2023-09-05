В Самарской области центр «Мой бизнес» проведет курсы для самозанятых

Самозанятые смогут подать заявку на сайте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области региональный центр «Мой бизнес» проведет практические курсы для самозанятых. Обучение начнется этой осенью.

В регионе активно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» в губернии создают все условия для успешного старта представителей бизнеса. Одна из новых программ – курс для визажистов и мастеров-бровистов, которые смогут повысить свою квалификацию и расширить перечень оказываемых услуг в сфере красоты. Участники обучения смогут обучиться технике ламинирования бровей.

Всего в губернии запланировано 4 потока обучения: 8, 10, 22, 24 сентября. Также в октябре пройдет базовый курс для керамистов, за три дня участники получат навыки работы и смогут познакомиться с новыми техниками. Программа рассчитана на три дня, курс пройдет с 20 по 22 октября. Подробности программы можно изучить на сайте.