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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:47

В Самарской области центр «Мой бизнес» проведет курсы для самозанятых

Региональный центр обучит бровистов и гончаров
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Самозанятые смогут подать заявку на сайте

Самозанятые смогут подать заявку на сайте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области региональный центр «Мой бизнес» проведет практические курсы для самозанятых. Обучение начнется этой осенью.

В регионе активно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» в губернии создают все условия для успешного старта представителей бизнеса. Одна из новых программ – курс для визажистов и мастеров-бровистов, которые смогут повысить свою квалификацию и расширить перечень оказываемых услуг в сфере красоты. Участники обучения смогут обучиться технике ламинирования бровей.

Всего в губернии запланировано 4 потока обучения: 8, 10, 22, 24 сентября. Также в октябре пройдет базовый курс для керамистов, за три дня участники получат навыки работы и смогут познакомиться с новыми техниками. Программа рассчитана на три дня, курс пройдет с 20 по 22 октября. Подробности программы можно изучить на сайте.