Самарский Центр поддержки экспорта поможет региональным предпринимателям

Центра поддержки экспорта может покрыть до 80% затрат предпринимателя на транспорт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский Центр поддержки экспорта представил новый сервис. Он поможет предпринимателям получить софинансирование на транспортные расходы при экспорте продукции на внешние рынки. Это стало возможным благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», которые обновляют перечень инструментов поддержки.

– Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития их предприятий, если они готовы расширять географию и экспортировать продукцию в дружественные страны. Мы можем не только подобрать страну, найти потенциальных иностранных партнеров, но и минимизировать затраты предпринимателя. Это касается финансовых ресурсов, сил и времени. Компетентные специалисты Центра поддержки экспорта помогут комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для использования услуги предпринимателю потребуется экспортный контракт. В нем должны быть указаны обязанности по транспортировке продукции. Также необходимо, чтобы предприниматель ранее не получал финансирование из федерального или регионального бюджета. Услуга предоставляется только при условии привлечения специалистов в области транспорта и логистики. Центра поддержки экспорта может покрыть до 80% затрат на транспортировку в пределах установленных лимитов.

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