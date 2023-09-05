В Самаре насильник оскорбил судью из-за непонравившегося приговора

Самарец оскорбил судью и стал фигурантом нового уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом 21-летний местный житель. Его обвиняют в оскорблении судьи. Парню не понравилось, что служитель Фемиды признал его виновным в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось 7 августа 2023 года. В тот день самарцу вынесли приговор за преступления, которые он совершил в 2022 году. Молодого человека обвинили в растлении несовершеннолетней и в разбое в отношении другой девушки. Ему назначили 16 лет лишения свободы.

Парень не согласился с наказанием и прилюдно обругал судью. В итоге он стал фигурантом еще одного уголовного дела. Недавно правоохранители завершили расследование и передали материалы на рассмотрение в суд. Молодому человеку может грозить штраф до 200 тысяч рублей, обязательные/исправительные работы или арест до шести месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.