Жители Самарской области смогут посмотреть документальные фильмы о спецоперации

С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 7 сентября, в Тольяттинском государственном университете пройдет первый передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Жители Самарской области смогут посмотреть документальные фильмы о событиях, которые происходят в Донбассе с 2014 года.

Первый этап фестиваля был приурочен годовщине СВО и состоялся в музее Победы в феврале 2023 года. Киноленты рассказывают об участниках спецоперации. Героями фильмов выступают военнослужащие, врачи, журналисты, священнослужители, мирные жители освобождаемых территорий.

Гости фестиваля «Кино на службе Отечеству» в Тольятти смогут посмотреть и обсудить «Отважные. Про Любовь», «Война и Вера», «Мариуполь. Голоса», «Свои». Прийти на мероприятие могут все желающие бесплатно, вход свободный.

С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность. Начало показов в 10:00, они состоятся на ул. Белорусской, 14.

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